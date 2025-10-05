Ascolti TV di sabato 4 ottobre 2025: Ballando con le Stelle non basta, vince (ancora) Tu Sí Que Vales

A Milly Carlucci non è bastato il traino di Stefano De Martino: sabato 4 ottobre, in occasione della seconda puntata, Maria De Filippi, anche se in calo, ha battuto ancora la concorrenza di Rai 1.

Il duello per gli ascolti del sabato sera televisivo tra Rai e Mediaset si è concluso per la seconda volta con la vittoria di Canale 5. Nonostante l'attesa per la performance di Belen Rodriguez come ballerina per una notte e le nuove scintille in giuria, anche sabato 4 ottbre 2025 Ballando con le Stelle non è riuscita a superare il concorrente Tú Sí Que Vales. Il programma di Maria De Filippi si aggiudica la prima serata in valori assoluti e in share, confermando il trend della scorsa settimana.

Ascolti Prima Serata: la vittoria schiacciante di Tú Sí Que Vales

Nella seconda settimana di messa in onda Ballando con le stelle cresce, anche se di poco, e raduna su Rai 1 3.092.000 spettatori pari al 25.7% di share, registrando un risultato molto buono, complice anche la lunga durata fino all'1:30 di notte.

La lenta risalita sarà stata merito anche di Stefano De Martino e Affari Tuoi? Per la prima volta nella storia del dance show RAI, infatti, Milly Carlucci ha avuto bisogno di un traino per contrastare la corazzata di Canale 5. decisione che, francamente, non si comprende come la RAI non abbia preso prima, considerando, dall'altro lato, la presenza nell'access prime time de La ruota della fortuna, che da settimane ormai sta battendo la concorrenza della TV pubblica nella stessa fascia.

Tu Sì Que Vales, di contro, è lievemente calato rispetto a una settimana fa, raccogliendo davanti al video 3.933.000 spettatori con uno share del 26.8%. Non abbastanza, però, per consegnare la prima serata a Milly Carlucci. Il dato di sovrapposizione tra le due trasmissioni (dalle 21:30 alle 00:11) vede Canale 5 in vantaggio con 3.937.000 spettatori (26.8%) contro i 3.591.000 spettatori (24.45%) di Rai 1.

Il traino vincente: La Ruota della Fortuna batte Affari Tuoi nell'access prime time

Fondamentale nella "guerra" del sabato sera è come sempre il successo dell'Access Prime Time. Su Canale 5, La Ruota della Fortuna ha toccato i 4.403.000 spettatori e il 25.1% di share. Su Rai 1, Affari Tuoi si è fermato a 4.181.000 spettatori e al 23.9%, registrando comunque una lieve risalita rispetto ai giorni precedenti.

Come era accaduto una settimana fa, il programma di Gerry Scotti ha garantito a Maria De Filippi un solido traino verso la prima serata, ma la novità di Affari Tuoi prima di Ballando con le stelle potrebbe riservare sorprese con il progredire delle settimane.

Gli altri canali: il risultato sorprendente di La7

Su Rai 2 il film Omicidi a Mystery Island è stato la scelta di 542.000 spettatori pari al 3.2%. Su Italia 1 L'era glaciale 2 - Il disgelo ha radunato 639.000 spettatori (3.8%). Su Rai 3 Sapiens - Un Solo Pianeta raggiunge 422.000 spettatori e il 2.8%. Su Rete 4 Stolen totalizza un a.m. di 281.000 spettatori (1.7%).

Su La7 In Altre Parole di Massimo Gramellini conquista 1.172.000 spettatori con il 6.7% nella prima parte dalle 20:45 alle 22:24, e 554.000 nella seconda parte chiamata In Altre Parole... Ancora, fino alle 23:52. Altri canali generalisti, come Rai 2, Italia 1 e Rai 3 si sono attestati su dati inferiori, con un'audience sotto il milione.