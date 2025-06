Tu si que vales, le prime anticipazioni della nuova stagione: il cast, gli ospiti, Maria De Filippi canta

Cosa accadrà nella nuova stagione di Tu Si Que Vales? Dopo la prima registrazione dello show, in onda in prima serata su Canale 5 al termine delle vacanze estive, iniziano a trapelare le anticipazioni. Tra conferme, addii e volti nuovi, il talent del sabato sera promette già grandi sorprese, come riferito da SuperGuidaTv.

Le novità della nuova edizione di Tu sì que vales

Il primo grande cambiamento riguarda la giuria: Gerry Scotti saluta il programma, spiegando di voler dedicare più tempo alla sua famiglia e ai nipoti. "Sono stato chiamato a fare talmente tante cose che devo pensare un po' anche alla mia estate, alla mia salute, ai miei nipoti e a farmi un po' di vacanze. Quindi la ragione è stata semplicemente quella", aveva detto proprio a SuperGuidaTv. Un'assenza che farà sicuramente rumore, considerando quanto fosse amato dal pubblico.

A prendere il suo posto sarà Paolo Bonolis, che porta con sé l'ironia, la brillantezza e l'esperienza di anni di televisione. Riuscirà a creare un'alchimia con Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto? Le premesse ci sono tutte, e c'è da scommettere che le risate non mancheranno.

Sabrina Ferilli a Tu Si Que Vales

Confermata la giuria popolare e i conduttori

Nessun cambiamento invece per la giuria popolare, che vedrà ancora una volta Sabrina Ferilli seduta in poltrona. Il suo ruolo, tra battute sagaci e siparietti con Maria, è ormai imprescindibile per l'equilibrio (e il divertimento) del programma.

Squadra che vince non si cambia: a condurre Tu Si Que Vales 2025 ci saranno ancora Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile. Il mix tra forza, simpatia e freschezza funziona alla perfezione e anche quest'anno saranno loro a fare da collante tra palco e retroscena.

Esibizioni da brividi e ospiti d'eccezione

Come sempre, il cuore pulsante del programma saranno i talenti. Maghi, fachiri, circensi, mentalisti, ballerini, cantanti, performer bizzarri e talenti inaspettati: anche in questa edizione ne vedremo delle belle. Storie commoventi e performance spettacolari promettono di tenere i telespettatori incollati allo schermo. Durante la prima registrazione, sono stati annunciati anche alcuni ospiti speciali che vedremo in studio: