Tu Si Que Vales 2023, si comincia stasera su Canale 5: i nuovi conduttori e la giuria

Stasera su Canale 5 alle 21:30 prende il via Tu Si Que Vales 2023, la decima edizione dello show orfano di Belen Rodriguez: ecco chi sono i nuovi conduttori e come è composta la giuria.

Stasera, sabato 23 settembre, in prima serata, esordisce su Canale 5 Tu Si Que Vales 2023, la decima edizione del talent show dell'ammiraglia Mediaset. Per la prima volta da quando il programma va in onda nella versione italiana non ci sarà Belen Rodriguez alla conduzione, scopriamo chi ci sarà al suo posto.

Tu Si Que Vales 2023: i conduttori

Alla guida delle nove prime serate in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, dopo l'addio di Belen Rodriguez, arrivato in estate, ci sarà il trio formato da Alessio Sakara, Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni.

La giuria

Giudici della decima edizione saranno Gerry Scotti, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. A presiedere la giuria popolare ci sarà ancora una volta l'amatissima Sabrina Ferilli. Tu Si Que Vales ha anche introdotto un'interessante novità nel meccanismo del programma che riguarda proprio la giuria: una piccola clessidra dal potere eccezionale di cui sono dotati tutti e quattro i giudici. Se uno di loro decide di consegnarla ad un concorrente - dopo che si è esibito, e dopo che è stato votato senza ottenere il pass per la Finale - vuol dire che crede fortemente nel suo talento e che merita una seconda chance. Il performer infatti potrà riesibirsi entro la fine della stessa puntata e solo se otterrà il 100% dalla giuria popolare entrerà ufficialmente a far parte della rosa dei finalisti.

Un appuntamento quello con Tu Si Que Vales che si è rivelato immancabile per il pubblico televisivo di tutte le età che unisce le famiglie nel piacere di condividere insieme la festa del sabato sera assistendo al grande show fatto di performances strabilianti, grandi emozioni, tanto divertimento, momenti comici e storie commoventi.

Nel cast è ormai consolidata la presenza dell'amato e irriverente Giovannino che nei suoi panni non smette mai di essere burlone stuzzicando e suscitando spesso reazioni imprevedibili da parte del cast, soprattutto da parte di Sabrina Ferilli. A partecipare talenti provenienti da tutto il mondo e di tutte le età che animano il palco mostrando esibizioni e numeri spettacolari capaci di attrarre l'attenzione del pubblico in studio e a casa e di sorprenderlo ogni stagione.