Trying, su Apple Tv in streaming da oggi

Trying arriva su Apple Tv dal 1 maggio: disponibile in streaming la prima stagione della serie comedy sulla vita e sulle difficoltà di una giovane coppia inglese!

Trying arriva oggi in streaming su Apple Tv nel catalogo di maggio 2020: disponibile online la prima stagione della serie comedy sulla vita e sulle difficoltà di una giovane coppia inglese!

Nikki e Jason sono una coppia di trentenni che desidera avere un bambino. Scoperto che non potranno avere figli decidono di ricorrere all'adozione trovandosi di fronte a un mondo di nuove e sconcertanti sfide. Tra amici disfunzionali e vite caotiche la commissione li giudicherà pronti a diventare genitori? I due giovani protagonisti sono Esther Smith e Rafe Spall, mentre nel cast troviamo anche Imelda Staunton.

La storica attrice inglese è nota ai più giovani per il suo ruolo di Dolores Umbridge nella saga di Harry Potter, ma ha ricevuto nomination agli Oscar e ai Golden Globe per il suo splendido ruolo da protagonista in Il segreto di Vera Drake. Negli ultimi mesi è stata diffusa una voce, confermata lo scorso gennaio, che la vedeva nei panni regali della Regina Elizabeth II nelle stagioni finali di The Crown, la serie tv Netflix.

Trying è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio 2020 su Apple Tv, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.