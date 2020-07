Truth Seekers: il trailer della serie con Nick Frost e Simon Pegg

Truth Seekers ha ora un primo trailer, presentato durante il panel dedicato alla serie Amazon durante l'evento Comic-Con@Home.

Nei primi minuti dell'appuntamento virtuale con i protagonisti e creatori della serie è stato infatti presentato il video che regala le prime sequenze dedicate alle indagini paranormali, ricche di umorismo, dei due protagonisti.

Al panel organizzato in occasione dell'edizione virtuale del Comic-Con di San Diego hanno partecipato Simon Pegg, Nick Frost, James Serafinowicz e Nat Saunders.

I creatori e i protagonisti hanno raccontato che il loro amore per eventi sovrannaturali, avvistamenti di possibili UFO, di serie come X-Files e racconti al limite del possibile e che vanno oltre le regole della scienza hanno da sempre conquistato la loro attenzione, cercando quindi di sviluppare un progetto in cui affrontare questo tipo di storie.

Pegg e Frost hanno quindi, con la loro consueta ironia, parlato dei personaggi al centro della trama e degli eventi in cui saranno coinvolti sul piccolo schermo.

L'esilarante panel ha regalato altri dettagli relativi all'atmosfera e all'approccio alla realizzazione dello show, preferendo evitare il più possibile gli effetti speciali e le modifiche in digitale durante la post-produzione.

Lo show racconterà la storia di Dave e Gus, due cacciatori di fantasmi che indagano sulle segnalazioni relative a possibili eventi paranormali in vari luoghi del Regno Unito, come chiese infestate e ospedali abbandonati, utilizzando degli strumenti fatti in casa. I due protagonisti di Truth Seekers si imbatteranno poi in una cospirazione che potrebbe minacciare la razza umana, mentre le loro esperienze diventano sempre più terrificanti.