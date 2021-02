Truth Seekers: Amazon cancella la serie con Nick Frost e Simon Pegg

Amazon Prime Video ha deciso di cancellare dopo solo una stagione la serie comica Truth Seekers, interpretata dalle star Simon Pegg e Nick Frost. Proprio Nick Frost ha commentato in modo colorito la decisione della piattaforma streaming definendola "un calcio nelle palle".

Truth Seekers: una foto di Simon Pegg

Nick Frost ha commentato la notizia della cancellazione di Truth Seekers in un videomessaggio su Instagram (poi cancellato) in cui spiega:

"Purtroppo, Truth Seekers non tornerà per una seconda stagione. Truth Seekers non è stata rinnovata il che è un bel calcio nelle palle per me. Ci abbiamo messo tutto, il nostro cuore e la nostra anima, anche il sangue in certi casi, quindi non tornare è davvero triste per noi. È un peccato. Avevamo ancora un sacco di adorabili storie di fantasmi da raccontare - storie che adesso nessuno racconterà. Se vi è piaciuta la serie, grazie e se non vi è piaciuta, adesso siete felici?"

Qui trovate la recensione della prima stagione di Truth Seekers, scritta da Nat Saunders e James Serafinowicz, la quale segue un team di investigatori paranormali part-time che lavorano per scoprire e filmare avvistamenti di fantasmi in tutto il Regno Unito.