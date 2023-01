Truth Be Told, è arrivato il trailer della terza stagione della serie con Octavia Spencer

Apple TV+ ha presentato quest'oggi il trailer ufficiale della terza stagione di Truth Be Told, la serie tv con protagoniste Octavia Spencer e Gabrielle Union.

Basata sul romanzo di Kathleen Barber, "Are You Sleeping", la serie antologica racconta la storia di Poppy Scoville (Octavia Spencer), una giornalista investigativa diventata podcaster di veri crimini, che rischia tutto per inseguire la verità.

Come riportato da Variety, nella terza stagione, che sarà composta da 10 episodi e debutterà il 20 gennaio, la sua protagonista collaborerà con una preside poco ortodossa (Gabrielle Union)per mantenere i nomi di diverse ragazze nere scomparse sotto gli occhi del pubblico, mentre seguendo gli indizi arriverà a un sospetto giro di traffico sessuale che potrebbe averle rapite.

Truth Be Told: la prima immagine della terza stagione della serie Apple con Octavia Spencer (FOTO)

Nel cast della terza stagione di Truth Be Told, tornano Mekhi Phifer, David Lyons, Ron Cephas Jones, Merle Dandridge, Tracie Thoms, Haneefah Wood, Mychala Faith Lee e Tami Roman.

La serie è stata creata da Nichelle Tramble Spellman, che ne è anche la produttrice esecutiva. Maisha Closson è la showrunner per la terza stagione. I produttori esecutivi includono Closson, Spencer, Mikkel Nrgaard, Reese Witherspoon e Lauren Neustadter per Hello Sunshine, Peter Chernin e Jenno Topping per Chernin Entertainment e Brian Clisham per Orit Entertainment.