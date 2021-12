Truth Be Told 3: Apple TV+ annuncia il rinnovo della serie con Octavia Spencer

Apple TV+ ha annunciato il via libera alla produzione di Truth Be Told 3, la terza stagione dello show con Octavia Spencer.

Truth Be Told 3 ha ottenuto il via libera alla produzione da parte di Apple TV+ e Maisha Closson sarà showrunner del progetto con star Octavia Spencer.

Nichelle Tramble Spellman ha creato lo show e resterà coinvolta come produttrice esecutiva del progetto.

L'ex showrunner di Truth Be Told ha dichiarato: "Sono eccitata che il percorso di Poppy Scoville continuerà a svolgersi su Apple TV+. E sono semplicemente elettrizzata nel dare il benvenuto a Maisha Closson come nostra nuova showrunner e produttrice esecutiva. Non vedo l'ora di mostrare a tutti voi cosa abbiamo progettato".

Octavia Spencer interpreta negli episodi la podcaster Poppy Scoville, che rischia tutto - persino la sua vita - per andare alla ricerca della verità e della giustizia. La serie si basa sul romanzo di Kathleen Barber.

Matt Cherniss, a capo di Apple Worldwide Video, ha dichiarato: "Truth Be Told continua a conquistare gli spettatori di tutto il mondo con le sue forti interpretazioni di Octavia Spencer e del cast, oltre a poter contare sulla narrazione dell'immensamente talentuosa Nichelle Tramble Spellman. Noi, come il resto dei fan di ogni parte del mondo, non vediamo l'ora che la storia continui nella terza stagione".