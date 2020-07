Donald Trump contro la cancellazione di Paw Patrol, ma la serie non è stata cancellata

Il Presidente Donald Trump sarebbe rammaricato per la cancellazione di Paw Patrol, ma il fatto è che nessuno ha cancellato la serie d'animazione in onda su Nickelodeon Jr.

Donald Trump non è affatto contento del fatto che abbiano cancellato Paw Patrol, la serie animata per bambini di Nickelodeon con protagonisti dei cuccioli in uniforme. Qualcuno, però, dovrebbe fargli presente che nessuno ha cancellato lo show.

Per essere precisi, è stata Kayleigh McEnany, portavoce della Casa Bianca, ad affermarlo, riportando lo sconforto del Presidente nel vedere che diversi show televisivi con protagonisti dei poliziotti siano stati recentemente cancellati a seguito delle proteste contro l'uccisione di George Floyd.

"Il Presidente è sconcertato dall'attuale cancel culture e nello specifico, la cancel culture applicata lì dove si parla di poliziotti" ha affermato la McEnany durante il briefing della Casa Bianca nella giornata di ieri "Abbiamo visto che qualche settimana fa Paw Patrol, un cartone sui poliziotti, è stato cancellato. Lo show Cops è stato cancellato. E Lego ha interrotto le vendite dei suoi set Lego city police station".

Come riporta anche IndieWire, sebbene Cops e Live PD siano stati effettivamente cancellati, e sul sito web di Lego il set in questione sembra essere stato ritirato dal commercio, nessuno ha mai cancellato Paw Patrol.

Un portavoce di Nickelodeon avrebbe infatti comunicato al sito che "Paw Patrol non è stato affatto cancellato", come è stato segnalato anche sugli account Twitter dello show e del network.

Paw Patrol is not canceled. — Nick Jr. (@nickjr) July 24, 2020

No need to worry. PAW Patrol is not canceled. 🐶 — PAW Patrol (@pawpatrol) July 24, 2020

Insomma, il Presidente può stare tranquillo, Paw Patrol non va da nessuna parte.