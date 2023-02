True Spirit, su Netflix in streaming da oggi

True Spirit, il film drammatico d'avventura con Anna Paquin, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 3 febbraio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

True Spirit, il film drammatico d'avventura con Anna Paquin, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 3 febbraio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Quando la tenace giovane velista Jessica Watson (Teagan Croft) decide di diventare la persona più giovane a fare il giro del mondo in solitaria in barca a vela, molti dubitano che ce la possa fare. Con il sostegno dell'allenatore e mentore Ben Bryant (Cliff Curtis) e dei suoi genitori (Josh Lawson e l'attrice premio Oscar Anna Paquin), Jessica è determinata a raggiungere un obiettivo che sembra impossibile: attraversare in barca a vela alcune delle tratte oceaniche più pericolose al mondo nell'arco di 210 giorni.

True Spirit: Teagan Croft, Anna Paquin e Josh Lawson in una scena del film

La regia di True Spirit è di Sarah Spillane, la sceneggiatura di Sarah Spillane, Rebecca Banner e Cathy Randall, mentre la produzione è affidata a Debra Martin Chase, Susan Cartsonis e Andrew Fraser. Bridget Webb, Vivien Turner, Stacy Clausen e Todd Lasance sono tra gli interpreti di questa incredibile storia vera di perseveranza e successi che dimostra come anche i sogni più grandi possano essere realizzati.