True Detective 3: ecco il trailer finale della nuova stagione!

La serie crime HBO True Detective tornerà con la sua terza stagione nei primi mesi del 2019 e il network ha rilasciato oggi il trailer finale per saziare l'appetito dei fan.

La serie ha preso un periodo di pausa dopo che la seconda stagione era stata accolta con molte perplessità sia dalla critica sia dal pubblico: il presidente dell'epoca Michael Lombardi ha deciso di prendere più tempo per portare avanti lo show. In True Detective 3, il nuovo mistero prende piede negli Ozarks in tre timeline diverse, con Mahershala Ali protagonista nei panni del detective Wayne Hayes, che nel tempo inizia a essere ossessionato da un crimine piuttosto violento. Stephen Dorff sarà il partner Roland West mentre nel cast compaiono anche Carmen Ejogo, Sarah Gadon, Scoot McNary e Mamie Gummer.

Ecco il nuovo intenso trailer:

Dal nuovo trailer sembra che True Detective tornerà alle origini della serie, con diverse storie in diversi archi temporali per seguire sia le indagini sia il lato psicologico ed emotivo vissuto da chi si interfaccia con il crimine. Il creatore della serie Nic Pizzolatto ha firmato gran parte degli script della nuova stagione, insieme al creatore di Deadwood David Milch, co-sceneggiatore del quarto episodio.