Troy, Brad Pitt ad Eric Bana: un duello senza stunt ma con un accordo economico

Troy è un colossal del 2004, diretto da Wolfgang Petersen, liberamente basato sull'Iliade di Omero. Uno degli aspetti più impressionanti del film con Brad Pitt ed Eric Bana, è senz'altro la presenza di epici duelli e scene di combattimento; la pellicola ha incassato 497,4 milioni di dollari in tutto il mondo nonostante le recensioni, prevalentemente negative, e le critiche nei confronti della mancanza di devozione al testo originale di Omero.

Gli attori si sono allenati per sei mesi per mettersi in forma per i loro rispettivi ruoli ma nonostante questo Brad Pitt ha subito un infortunio, ironia della sorte, al tendine di Achille, che lo ha costretto a rimanere fermo per più di dieci settimane. A proposito dei combattimenti Eric Bana ha dichiarato: "I duelli devono essere spettacolari, la coreografia impeccabile e dal punto di vista logistico il tutto deve essere relativamente semplice affinché gli attori siano in grado di girare scene di questo tipo."

Una delle scene più celebri del film è quella del combattimento tra Achille ed Ettore, grazie a questa scena Eric Bana, nei panni del principe troiano, ha guadagnato 750 dollari extra girando il duello più celebre dell'intero film. I due attori non hanno usato controfigure per la scena in questione, hanno semplicemente fatto una scommessa: cinquanta dollari per ogni colpo inflitto per errore contro l'avversario e cento per i colpi più seri. Brad Pitt ha dovuto pagare tutto, mentre Bana non ha ricevuto colpi al portafoglio.

In termini di produzione cinematografica il film è stato un'impresa monumentale: Petersen ha girato in location a Malta e Cabo San Lucas al comando di una manciata delle più grandi star del settore, tra cui Brad Pitt, Peter O'Toole, Julie Christie e gli attori del Signore degli Anelli Orlando Bloom e Sean Bean, tra migliaia di comparse e paparazzi sempre presenti sul set.