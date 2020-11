Troppo forte: il film con Carlo Verdone e Alberto Sordi stasera su Rai Movie

Stasera su Rai Movie alle 21:10 va in onda Troppo forte, commedia del 1986 scritta, diretta e interpretata da Carlo Verdone, qui in coppia con Alberto Sordi.

Stasera su Rai Movie alle 21:10 va in onda l'omaggio a Carlo Verdone, per i suoi 70 anni, con Troppo forte, sesto film diretto dal regista romano, commedia datata 1986 che lo stesso Verdone ha scritto con coloro che ha sempre riconosciuto come propri modelli artistici: Alberto Sordi e Sergio Leone.

La locandina di Troppo forte

Oscar Pettinari (Carlo Verdone) fa la comparsa a Cinecittà anche se racconta di film di avventura di cui è stato il coraggioso protagonista. L'avvocato Giangiacomo (Alberto Sordi) gli sente raccontare le sue imprese e gli propone una truffa nei confronti di un importante produttore americano. Dovrà fingere di essere investito dalla sua potente auto per poi spillargli denaro. Oscar, a cavallo della sua moto, esegue ma a investirlo è Nancy (Stella Hall), la protagonista del film che il produttore stava per realizzare. La ragazza viene subito sostituita e si trova senza soldi ospite della trasandata abitazione periferica di Pettinari.

Cult amatissimo, simbolo della romanità più autentica, Troppo forte ha anche un'altra firma importante, non sulla sceneggiatura ma questa volta sulle musiche: quella di Antonello Venditti.

A seguire Rai Movie propone Cuori nella tormenta, di Enrico Oldoini. Carlo Verdone e Lello Arena, sottufficiale di marina e cuoco di bordo, amici per la pelle, s'innamorano perdutamente della bellissima Marina Suma. Che sia "cascatore" nel cinema d'azione o sott'ufficiale di marina o mille altri personaggi interpretati nella sua lunga carriera, Carlo Verdone ci regala sempre una risata, uno sguardo e un cinema che assomigliano alla vita come la migliore commedia all'italiana.