Il Trono di Spade: George Martin ha appena annunciato un nuovo progetto con Maisie Williams

George R.R. Martin ha fatto intendere di avere in mente un progetto che includerà la star de Il Trono di Spade, Maisie Williams, che nelle sette stagioni della serie ha interpretato il personaggio di Arya Stark.

L'autore di Le cronache del ghiaccio e del fuoco, il romanzo fantasy che ha ispirato la serie drammatica della HBO creata da David Benioff e D.B. Weiss, ha lasciato intendere di essere al lavoro con l'attrice su qualcosa, non specificando però se si tratterà di una storia ambientata all'interno della saga fantasy.

"Ci siamo anche incontrati con Maisie Williams per una pizza e una pasta e abbiamo parlato di - beh, no, meglio non parlarne, non voglio portare sfortuna", ha scritto Martin nel suo blog raccontando i suoi recenti viaggi a Londra. "Ma potrebbe essere molto divertente".

Il trono di spade: Maisie Williams in un'immagine del finale di serie, The Iron Trhone

Quali sono le serie confermate?

Casey Bloys, capo della HBO, ha recentemente commentato la collaborazione della rete con Martin per i molteplici progetti ambientati nell'universo de Il Trono di Spade, di cui ha fornito qualche aggiornamento.

"È molto importante per me e per noi", ha dichiarato Bloys ai giornalisti. "Ma quando mettiamo insieme le serie, è come far funzionare un matrimonio. I matrimoni possono essere difficili, soprattutto quando Ryan Condal prende decisioni creative e adatta il lavoro. Può essere difficile. Qualsiasi matrimonio può diventare difficile. Preferirei che tutti andassero d'accordo, ovviamente, ma con il processo creativo, ci saranno sempre degli intoppi. Ormai ce li aspettiamo".

La HBO ha rinnovato House of the Dragon per una terza stagione. La rete ha in cantiere anche un nuovo prequel intitolato A Knight of the Seven Kingdoms, che vede nel cast Peter Claffey nel ruolo di Dunk, Dexter Sol Ansell nel ruolo di Egg, Finn Bennett nel ruolo di Aerion Targaryen, Bertie Carvel nel ruolo di Baelor Targaryen, Tanzyn Crawford nel ruolo di Tanselle, Daniel Ings nel ruolo di Ser Lyonel Baratheon e Sam Spruell nel ruolo di Maekar Targaryen. Bloys ha anche rivelato che il sequel su Jon Snow con Kit Harington non è più in fase di sviluppo, ma non ha perso la speranza di poterlo riproporre in futuro.