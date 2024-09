Il Trono di Spade: una star della serie era frustrata per la morte del suo personaggio

Una delle tante morti de Il trono di spade ha lasciato una delle sue attrici a dir poco "frustrata".

I fan della serie originale della HBO hanno capito che morte e violenza sono alcuni dei suoi biglietti da visita. Una delle morti più esplosive ha avuto luogo nel finale della sesta stagione, intitolato The Winds of Winter, con diversi personaggi chiave che hanno incontrato un destino prematuro.

Natalie Dormer, che interpretava Margaery Tyrell, era sposata con Re Tommen Lannister. Questo ha portato Margaery in conflitto con la madre di Tommen, Cersei (Lena Headey), che si è vendicata per essere stata umiliata durante la sua camminata della vergogna per le strade di Approdo del Re. In una recente intervista, proprio l'interprete di Margaery Tyrell ha espresso il suo pensiero sugli eventi che hanno portato alla sua morte sullo schermo.

Il Trono di Spade: Natalie Dormer in un'immagine di The Winds of Winter

Nell'intervista, Dormer ha discusso della morte di Margaery Tyrell, avvenuta mentre Cersei era sotto processo nella Grande Setta. La Dormer ha ammesso di provare sentimenti contrastanti per la morte del suo personaggio, ma ha ricevuto un saggio consiglio da un mentore che ha alleviato le sue preoccupazioni.

"Ero frustrata per il fatto che andasse in quella direzione, ma lei era frustrata anche nella scena", ha dichiarato Dormer. "E una volta un attore molto più anziano mi ha detto: 'Non confonderti. Se senti qualcosa, controlla sempre che non sia solo il tuo personaggio a sentirlo e che, per osmosi, lo stia trasmettendo a te'. Perché se reciti qualcosa, il tuo corpo non conoscerà nulla di diverso, e se reciti qualcosa in modo ripetitivo, come ovviamente devi fare durante le riprese, a volte quell'emozione può infiltrarsi dentro di te".

Margaery Tyrell ha dovuto sopportare molti abusi durante le sue molteplici stagioni de Il trono di spade. Prima di stare con Tommen, Margaery era fidanzata con Joffrey Baratheon, un re crudele. La Dormer ha parlato di come Margaery meritasse un destino migliore per aver dovuto sopportare tutti quegli abusi.

"Quindi, ovviamente, si meritava di meglio. Volevo di più per lei, ma è così frustrata in quel momento con Jonathan [Pryce], e quindi credo facesse parte di lei", ha aggiunto. "È così che sai che lo stai facendo bene, perché pensi: 'Ho solo bisogno che qualcuno mi ascolti un po' di più'. Alla fine è stata vendicata. Sono solo un paio di frasi, ma è tutto quello che c'era da dire. È stata vendicata e ho sentito di poterla lasciare andare in quel momento perché ho pensato: 'L'ha detto, l'ha vendicata'".