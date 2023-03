Tron, Jeff Bridges torna nel personaggio per uno speciale videomessaggio Disney: "Chi è pronto a correre?"

Jeff Bridges è tornato ad indossare i panni di Kevin Flynn, ruolo interpretato nel classico film di fantascienza del 1982 Tron in un nuovo video messaggio che celebra l'imminente apertura delle nuove montagne russe Tron Lightcycle Run di Disney World.

"The Grid, una frontiera digitale. Ho avuto la possibilità di viaggiare in questo nuovo e coraggioso mondo, e posso dirvi questo: è stato un momento indimenticabile", afferma l'attore all'interno del video come riportato da EW. Jeff Bridges dichiara poi: "E ora, Tron Lightcycle Run a Walt Disney World ci invita di nuovo a entrare nel Grid. Ma non preoccuparti, è come guidare una bicicletta leggera. Congratulazioni ai membri del cast Disney e agli Imagineers per aver dato vita a questa attrazione. Non vedo l'ora di sperimentarla di persona. Quindi, immagino che questo ci lasci con una sola domanda: chi è pronto a correre?"

La Disney ha dunque arruolato Bridges per commemorare il lancio della nuova attrazione. Jeff Bridges ha interpretato per la prima volta Kevin Flynn in TRON del 1982, e successivamente è apparso nel sequel del 2010 Tron: Legacy di Joseph Kosinski.

Intanto, diverse altre grandi star sono tornati nei panni dei loro personaggi all'interno dei video utilizzati dalla Disney e legati ai loro parchi. Tra le star coinvolte ci sono Brie Larson, Tom Holland, Glenn Close, Zoë Saldana, Dave Bautista e Chris Pratt. Questi ultimi hanno pubblicizzato le montagne russe a tema Guardiani della Galassia di Epcot.

Tron Lightcycle Run aprirà al pubblico il 4 aprile.