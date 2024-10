TRON: Catalyst, tanta azione nel trailer del nuovo videogioco

Disney ha condiviso il primo trailer del videogioco TRON: Catalyst, in arrivo nel 2025.

Il progetto legato alla saga sci-fi è realizzato da Big Fan Games di Devolver Digital, Bithell Games e Disney Games, e sfrutterà degli elementi già introdotti in precedenza.

Il primo trailer del videogioco

In Disney Tron: Catalyst i giocatori saranno alle prese con Exo, un programma resiliente e pieno di risorse con un'incredibile capacità di attivare dei loop temporali. Con questo nuovo potere, Exo affronta i suoi nemici e cerca di sfuggire a Conn, malvagio agente di CORE.

Exo dovrà guadagnare il controllo sulle sue misteriose capacità e scoprire la verità su una minaccia per il mondo digitale.

Ecco il video che regala qualche immagine in anteprima dell'azione ideata per il nuovo tassello della saga sci-fi, in attesa del film Tron: Ares, il sequel con star Jared Leto.

I giocatori dovranno affrontare missioni, raccogliere indizi e muoversi tra fazioni in guerra per sbloccare nuovi percorsi e scoprire i segreti di Arq Grid.

Tron: Come 40 anni fa vedevamo il futuro

Nel 2025 il gioco Catalyst sarà disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Cosa racconterà il prossimo film

Il 10 ottobre 2025 arriverà nei cinema americani il nuovo sequel della saga sci-fi intitolato Tron: Ares, con star Jared Leto.

Al centro della trama ci sarà la storia di Ares (Leto), inviato dal mondo digitale in quello reale per compiere una missione pericolosa, situazione che porta al primo incontro dell'umanità con gli esseri legati all'Intelligenza Artificiale.

La regia è stata affidata a Joachim Rønning, e nel cast ci sarà anche Greta Lee, recentemente star di Past Lives. La saga proseguirà la storia raccontata nel cult degli anni '80 e nel sequel Tron: Legacy.

Tra i protagonisti ci sarà anche Jeff Bridges, che riprenderà la parte del creatore di videogiochi Kevin Flynn.