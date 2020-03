TRON: Disney+ abbandona la potenziale serie ispirata al film

Il film TRON avrebbe potuto dare vita a una serie tv che era in fase di sviluppo per Disney+, progetto ora abbandonato.

TRON non avrà una serie tv prodotta per Disney+: il progetto sviluppato dallo sceneggiatore John Ridley sembra sia stato abbandonato. A svelare questo dettaglio è un articolo pubbicato su The Hollywood Reporter in cui si parla del nuovo ruolo di Bob Iger all'interno della Disney.

John Ridley stava sviluppando uno show ispirato a TRON grazie all'accordo stretto con ABC Studios, ma i responsabili di Disney+ hanno deciso di non procedere oltre con la produzione. Ridley e la sua casa di produzione avrebbero lavorato per alcuni mesi al progetto, senza però arrivare all'approvazione da parte dello studio.

Il recente Tron Legacy è arrivato nelle sale nel 2010 e il franchise sembrava destinato a dare vita a un nuovo film con start Jared Leto, tuttavia, per ora non c'è alcuna certezza relativa a un possibile ritorno nelle sale.

Il produttore Justin Springer aveva dichiarato: "Non smetterò mai di essere interessato all'idea di realizzare un film di TRON. Amo l'opportunità di farlo ed è un titolo che non se ne va mai realmente internamente. Ci sono sempre persone nello studio che lo apprezzano davvero molto e quindi vedremo cosa accadrà". La sua spiegazione era proseguita aggiungendo: "Penso che continui a essere rilevante per quanto riguarda le idee e l'iconografia visiva. Penso che le persone siano ancora interessate in TRON e ,mi sembra ancora contemporaneo. Si tratta solo di trovare il momento giusto, lo script giusto e le persone giuste nello studio che dicanno 'sì'".