Tron 3 con Jared Leto è entrato in fase di sviluppo

Un terzo capitolo del franchise Tron è entrato in fase di sviluppo. Da tempo annunciato, Tron 3 ha finalmente una sceneggiatura completa ed è stata confermata la presenza del premio Oscar Jared Leto in veste di protagonista.

Tron 3 riprenderà la storia interrotta nei due capitoli precedenti e vedrà Jared Leto al centro della storia. L'originale TRON, del 1982, vedeva protagonista Jeff Bridges nei panni di Kevin Flynn, programmatore di computer trasportato all'interno dei circuiti integrati della macchina che tenta di sfuggire con l'aiuto della sua abilità di programmazione.

Nel 2010 è stato realizzato un sequel, Tron Legacy, in cui Flynn è disperso da 20 anni. Il suo figlio, Sam, viene trasportato accidentalmente all'interno degli stessi circuiti in cui era stato digitalizzato il padre e scopre che Clu, alleato divenuto nemico, è intrappolato insieme a lui nella macchina. Il film ha ricevuto un'accoglienza controversa, ma è stato lodato per l'uso di effetti digitali ed è risultato un successo al botteghino.

La saga di Tron è proseguita in altri media, inclusi videogame, fumetti e una serie animata su Disney XD. in un primo tempo si è parlato di un terzo Tron che avrebbe dovuto vedere il ritorno del cast originale. Il progetto, intitolato Tron: Ascension, è poi entrato in stand-by, ma adesso a confermare lo sviluppo del progetto è l'executive Disney Mitchell Lieb nel corso del podcast Light The Fuse. Lieb ha specificato che il film sarà più un sequel che un reboot, che c'è una fantastica sceneggiatura già pronta e che Jared Leto sarà il protagonista:

"Anni fa non era il momento giusto per questo progetto, ma adesso sento che è arrivato il momento. Abbiamo imparato molte lezioni dall'ultimo film".