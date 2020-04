Trolls World Tour: Stash, Elodie e Francesca Michelin in diretta oggi su Instagram

Trolls World Tour è disponibile a noleggio sulle piattaforme digitali e oggi su Instagram ci sarà una diretta con tutti i doppiatori italiani, da Stash a Elodie e Francesca Michielin!

Trolls World Tour: un frame del film animato

Universal Pictures International Italy presenta il film diretto da Walt Dohrn, già disponibile online, con le voci italiane di molti voti amati dai più giovani, tra cui Francesca Michielin, Stash, Elodie, Sergio Sylvestre e l'iconica Anna Pettinelli. A partire dalle ore 16:00 potrete seguire la Diretta Instagram a questo link insieme ai doppiatori italiani del film! In questa nuova avventura ritroviamo Poppy, la protagonista doppiata da Francesca Michielin, una delle artiste più complete ed interessanti del panorama attuale, al lavoro sul nuovo album che uscirà in primavera. Poppy sarà accompagnata nella sua avventura dall'inseparabile Branch, doppiato dal pluripremiato cantante e chitarrista dei The Kolors, Stash.

Trolls World Tour: una sequenza del film

I nostri eroi di Trolls World Tour saranno catapultati ben oltre ciò che hanno conosciuto in passato, Poppy e Branch scoprono di essere solo una delle sei tribù di Troll sparse su sei terre diverse e che si esprimono attraverso sei differenti tipi di musica: Funk, Country, Techno, Classica, Pop e Rock. Il loro mondo sta quindi per diventare molto più grande e molto più rumoroso. Ma, come membro della regalità hard-rock, la Regina Barb che avrà l'inconfondibile voce di Elodie, vuole distruggere tutti gli altri tipi di musica per far sì che il rock regni sovrano. Con in gioco il destino del mondo, Poppy e Branch, insieme ai loro amici tra cui Mini Diamante doppiato dall'eclettico artista Sergio Sylvestre, partono per visitare tutte le altre terre e unire i Trolls in armonia contro Barb, che invece fa di tutto per metterli in ombra.