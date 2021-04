Trollhunters: L'ascesa dei Titani, il teaser svela la data di uscita del film

Trollhunters: L'ascesa dei Titani è il film animato prodotto da Guillermo del Toro che continua la storia proposta nelle serie Netflix e nel video si svela la data di uscita: 21 luglio.

Nel filmato si spiega che sta per iniziare una guerra tra l'umanità e gli esseri magici, situazione che obbliga i personaggi a combattere insieme.

Trollhunters: L'ascesa dei titani è stato diretto da Johane Matte, Francisco Ruiz Velasco e Andrew L. Schmidt, mentre la sceneggiatura è firmata da Marc Guggenheim, Dan Hageman e Kevin Hageman.

La storia è ambientata nel mondo creato da Guillermo del Toro, coinvolto come produttore esecutivo.

Nella città di Arcadia si trova il centro dei confini magici e mistici, situazione che porta a far entrare in scena creature magiche e di un altro mondo come troll, alieni e maghi. Gli eroi delle serie dovranno unire le forze per vivere la loro più epica avventura.

Tra i doppiatori ci sono Emile Hirsch, Lexi Medrano, Charlie Saxton, Kelsey Grammer, Alfred Molina, Steven Yeun, Nick Frost, Colin O'Donoghue, Diego Luna, Tatiana Maslany, Cole Sand, Nick Offerman, Fred Tatasciore, Brian Blessed, Kay Bess, Piotr Michael, James Hong, Tom Kenny, Angel Lin, Amy Landecker, Jonathan Hyde, Bebe Wood, Laraine Newman, Grey Griffin, e Cheryl Hines.

La sinossi ufficiale dichiara: Gli eroi di Trollhunters, 3 in mezzo a noi e I Maghi devono unire le forze per affrontare un nemico misterioso che minaccia i loro mondi.