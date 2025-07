Troll 2, rilasciato il teaser: Netflix punta ancora sulle leggende norvegesi

Dopo il successo globale di Troll (2022), Netflix rilancia con Troll 2, nuovo capitolo fantasy-action ambientato in Norvegia che punta ad approfondire l'avventura a tinte horror che fonde folklore scandinavo e fantascienza. Il film, diretto da Roar Uthaug, sarà disponibile in streaming dal 1° dicembre 2025.

Troll 2: il ritorno dei giganti nordici

Dimenticate per un attimo i pupazzi colorati e danzanti dell'universo animato di DreamWorks: qui i troll hanno zanne, artigli e una storia millenaria alle spalle. Dopo aver sorpreso il mondo nel 2022 con Troll, film che ha conquistato il titolo di pellicola non in lingua inglese più vista su Netflix, il regista Roar Uthaug (già noto per Tomb Raider con Alicia Vikander) è pronto a liberare nuovamente la sua creatura cinematografica con Troll 2. Un sequel che mantiene gli stessi ingredienti del primo film - tradizione norrena e tensione da disaster movie - ma li spinge su una scala ancora più ampia.

I protagonisti Nora, Andreas e Capitano Kristoffer tornano in azione, ancora interpretati rispettivamente da Ine Marie Wilmann, Kim Falck e Mads Sjøgård Pettersen, questa volta per fronteggiare un troll più potente, furioso e devastante del precedente. La trama ufficiale lo descrive come "una creatura risvegliata che semina distruzione in tutta la Norvegia, costringendo i nostri eroi a intraprendere la loro missione più pericolosa di sempre". Per fermare l'invasione del mostro, saranno obbligati a scavare nel passato, nelle pieghe più oscure e dimenticate della storia norvegese, per trovare risposte - e armi. Perché se i troll resistono a tutto, la luce del sole resta il loro unico vero tallone d'Achille.

Una delle novità che caratterizzerà Troll 2 sarà l'introduzione infatti di tecnologie basate sulla luce UV, pensate per sfruttare la vulnerabilità dei troll alla luce solare. Un'intuizione narrativa che potrebbe trasformare il film da semplice monster movie a parabola sull'equilibrio tra scienza e mito. Accanto al trio protagonista si aggiunge anche l'attrice Sara Khorami, mentre alla sceneggiatura torna Espen Aukan, già coautore del primo capitolo.

Troll 2 debutterà su Netflix il prossimo 1° dicembre. E se la creatura tornerà a calpestare città e villaggi, lo farà non solo come mostro leggendario, ma anche come emblema del cinema norvegese che non ha paura di osare.