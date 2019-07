Troll 2: due clip dal documentario Best Worst Movie, sul backstage del film

Best Worst Movie, di cui oggi pubblichiamo due clip, è un documentario dedicato al dietro le quinte di Troll 2, di cui Midnight Classics pubblicherà domani il cofanetto che contiene Troll 1+2 e Best Worst Movie.

Best Worst Movie è incentrato sul film Troll 2, pellicola horror del 1990 del regista Claudio Fragasso, che per l'occasione usò lo pseudonimo Drake Floyd. Il film è stato per lungo tempo nella classifica dei peggiori 100 film dei siti specializzati per poi uscirne grazie ai voti dei fan che lo hanno fatto diventare un vero e proprio cult. Troll 2 ha come protagonista la famiglia Waits che va in vacanza in un piccolo villaggio abitato dai Goblin folletti carnivori che sono in grado di assumere sembianze umane per ingannare le loro prede. Il figlio più piccolo dei Waits è a conoscenza della pericolosità dei Goblin e cerca di avvertire il resto della famiglia.

Best Worst Movie è uscito solo negli Stati Uniti, così come Troll 2, distribuito nel nostro paese solo su VHS e quest'anno nel formato DVD. Il film è diventato nel continente Nord Americano un vero cult tanto che ogni anno viene organizzato il "Nilbog Invasion", festival dedicato al film al quale partecipano Claudio Fragasso e Rossella Drudi. Nel corso del festival vengono proiettati i filmati realizzati dai fan che partecipano vestiti come i personaggi del film.

Il documentario è stato diretto da Michael Stephenson che interpretava il bambino protagonista di Troll 2. Nel 2010 per la prima proiezione della pellicola a Londra furono venduti quarantamila biglietti. L'11 luglio Midnight Classics metterà a disposizione degli utenti il cofanetto in edizione limitata, che contiene Troll 1+2 e Best Worst Movie. In attesa di questa pubblicazione Movieplayer.it vi presenta due video clip tratte dal documentario Best Worst Movie.