Trieste Science+Fiction Festival 2024: svelato il programma completo

Svelato il programma del Trieste Science+Fiction Festival 2024, manifestazione organizzata da La Cappella Underground che si terrà dal 29 ottobre al 3 novembre. Oltre 50 anteprime mondiali, internazionali e nazionali e tre concorsi alla presenza di registi, attori e autori da tutto il mondo nella ricca kermesse dedicata alla fantascienza.

Tra gli appuntamenti cinematografici da non perdere si segnala l'anteprima di The Substance di Coralie Fargeat, il film rivelazione di Cannes 2024 che verrà proiettato fuori concorso la serata di apertura martedì 29 ottobre alle 22:30 al Politeama Rossetti prima di approdare nei cinema il 30 ottobre. Mercoledì 30 ottobre alle ore 20:00 sarà la volta dell'anteprima italiana di Meanwhile on Earth, il nuovo film di Jérémy Clapin che firma una curiosa reinterpretazione del classico di fantascienza L'invasione degli ultracorpi.

Nell'ambito di IVIPRO DAYS 2024, le giornate del festival interamente dedicate al settore dei videogame, venerdì 1 novembre alle 21:00 verrà proiettato al Teatro Miela Grand Theft Hamlet di Pinny Grylls e Sam Crane nel quale due attori, durante il lockdown londinese, decidono di mettere in scena Amleto di Shakespeare nel violento mondo virtuale del celebre videogioco Grand Theft Auto.

Un'immagine di Grand Theft Hamlet

Appuntamento l'ultima giornata di festival domenica 3 novembre alle 15:00 con Flow - Un mondo da salvare di Gints Zilbalodis, commovente opera di animazione in cui un gatto solitario, in un mondo sommerso dall'acqua dove la vita umana sembra essere scomparsa, troverà rifugio su una barca insieme ad altri animali.

Domenica 3 novembre alle ore 20.30 al Politeama Rossetti si terrà la Cerimonia di Premiazione della 24° edizione del festival, a cui seguirà l'anteprima italiana di Daniela Forever di Nacho Vigalondo, racconto distopico sull'amore in cui un uomo decide di elaborare il lutto per la morte della fidanzata attraverso un trattamento sperimentale sul sonno.

Ospiti ed eventi

In arrivo a Trieste il mago degli effetti speciali Victor Perez, che terrà una masterclass gratuita sabato 2 novembre alle 16:30 presso la Sala Bazlen di Palazzo Gopcevich, dove svelerà i retroscena della lavorazione del nuovo film di Gabriele Salvatores, Napoli - New York. In particolare, Perez mostrerà come ha ricreato la città di New York girando le scene a Trieste, svelando le tecniche avanzate utilizzate per trasformare la città in un set internazionale.

Per l'appuntamento con Sci-Fi Classix, sezione dedicata ai grandi classici rimasterizzati in alta definizione, si segnalano le proiezioni di Terminator di James Cameron, che compie 40 anni, del documentario The Life and Deaths of Christopher Lee, della versione restaurata dell'indimenticabile cult anni '80 La storia infinita di Wolfgang Petersen, per chiudere con lo scatenato La piccola bottega degli orrori e con la proiezione di mezzanotte di Tetsuo - The Iron Man di Shinya Tsukamoto, sconvolgente classico del genere cyberpunk.