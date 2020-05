Tredici: il trailer dell'ultima stagione mostra cosa accade a Clay

Tredici si concluderà con la quarta stagione e il nuovo trailer regala qualche anticipazione riguardanto il prossimo capitolo della storia di Clay, il protagonista interpretato da Dylan Minnette.

Il filmato mostra infatti gli studenti alle prese con l'ultimo anno scolastico e alle prese con segreti legati al passato che potrebbero avere delle ripercussioni importanti sul loro futuro.

Le dieci puntate inedite di Tredici racconteranno quello che accade agli studenti del liceo Liberty durante il loro ultimo anno di scuola. La sinossi anticipa: "Prima di salutarsi, dovranno tenere sepolto un pericoloso segreto e affrontare scelte strazianti che avranno per sempre un impatto sulle loro vite".

Nel cast ci sono Dylan Minnette (Clay Jensen), Brandon Flynn (Justin Foley) Alisha Boe (Jessica Davis), Christian Navarro (Tony Padilla), Miles Heizer (Alex Standall), Kevin Druid (Tyler Down), Ross Butler (Zach Dempsey), Timothy Granaderos (Montgomery de la Cruz), Anne Winters (Chloe), Steven Weber (Preside Bowen), Brenda Strong (Mrs. Walker), Amy Hargreaves (Mrs. Jensen) e Grace Saif (Ani).

Il creatore dello show è Brian Yorkey e il progetto è tratto dal romanzo di Jay Asher in cui si raccontava la storia di Hannah (Katherine Langford) tramite le registrazioni che aveva effettuato prima di togliersi la vita e in cui spiegava i tredici motivi per cui aveva deciso di suicidarsi, indicando i "colpevoli" di quanto le era accaduto.