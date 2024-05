Dylan Minnette, star di Tredici di Netflix, ha abbandonato la recitazione: "Cominciava a sembrare un lavoro"

Dylan Minnette ha raccontato di aver messo in pausa la recitazione per dedicarsi alla sua passione per la musica con la sua band Wallows.

In una nuova intervista, l'attore di Tredici ha parlato del motivo per cui ha momentaneamente abbandonato la recitazione e se ha intenzione di tornare.

"Sono stato fortunato a trovare il successo [nella recitazione]", ha detto Minnette allo Zach Sang Show. "Ero in Tredici ed era davvero popolare e sicuramente stato l'apice in quello che ho avuto nella recitazione. Ma ha anche iniziato a sembrare un po' troppo un lavoro. Ero in una posizione molto fortunata, è sempre stato divertente per me, sempre davvero stimolante, ma poi ha iniziato a sembrare solo un lavoro".

13 Reasons Why: Dylan Minnette in una foto della serie

La passione per la musica

Minnette ha dichiarato che la sua band e la musica sono un'altra sua passione e che, come gruppo, sognano di arrivare "il più lontano possibile".

"Sento che ora sono in una posizione in cui posso farlo per un po' e portare questo gruppo il più lontano possibile", ha continuato. "L'unico modo in cui questo accadrà è che impieghi tutto il mio tempo e le mie energie al 100%, che lo prenda molto seriamente e che mostri al mondo che tutti noi lo prendiamo molto seriamente".

Minnette ha insistito nel dire che perseguire la sua passione per la musica è "ciò che sente naturale e stimolante". La star pare si stia godendo il suo tempo e pensa di tornare a recitare di tanto in tanto. Infatti, Minnette stava dicendo al suo team di essere pronto a recitare di nuovo, ma "quel periodo ha coinciso con lo sciopero degli attori".

Dopo la pausa dalla recitazione, Minnette ha affermato di aver "cominciato ad essere più ispirato" e "qualcosa da dare artisticamente e creativamente in altri campi".

"Sento di avere qualcosa da dare, e probabilmente è la recitazione... e sento che sto iniziando a sentire di nuovo l'ispirazione per questo", ha aggiunto. "A un certo punto, quando avremo adempiuto ai nostri doveri con i Wallows e saremo tutti pronti a prenderci una pausa come band, sarà allora che avrò l'ispirazione perfetta per tornare".