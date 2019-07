Tredici: Netflix ha deciso di rimontare la scena del suicidio

Due anni dopo la messa in onda, Netflix ha deciso di rimontare la scena del suicidio di Tredici che tante polemiche aveva sollevato per la sua natura esplicita.

13 Reasons Why: una foto della protagonista Katherine Langford

Sono passati due anni prima che Netflix decidesse di modificare la scena lunga oltre tre minuti che aveva disturbato tanti spettatori sollevando polemiche a non finire.

"Abbiamo sentito da molti giovani che Tredici li ha incoraggiati a parlare dei loro problemi e a confessare pensieri suicidi per chiedere aiuto, spesso per la prima volta" ha dichiarato Netflix in un comunicato. "Mentre ci prepariamo a lanciare la terza stagione a fine estate, abbiamo seguito con attenzione il dibattito sollevato dallo show. Su consiglio di esperti, inclusa la Dottoressa Christine Moutier, capo ufficiale medico dell' American Foundation for Suicide Prevention, abbiamo deciso col creatore Brian Yorkey e con i produttori di rimontare la scena in cui Hannah si toglie la vita nella prima stagione."

Tredici: Brandon Flynn interpreta Justin

La scena originale, lunga quasi tre minuti, non è più disponibile su Netflix. nella sequenza vedevamo Hannah davanti allo specchio e poi in un vasca da bagno, mentre si taglia le vene dei polsi. Non molto tempo dopo, la madre di Hannah (Kate Walsh) scopre il corpo della figlia senza vita nella vasca piena di sangue. In concomitanza con la scena, sentiamo la voce fuori campo del protagonista Dylan Minnette che descrive l'accaduto al consigliere scolastico (Derek Luke), L'episodio si apriva con un avviso in cui si specificava che le immagini potevano non essere adatte a un pubblico giovane per via della presenza di "rappresentazione grafica di violenza e suicidio."

La nuova scena ora presente su Netflix vede Hannah intenta a guardarsi allo specchio per poi passare alla reazione dei genitori al sui suicidio. Non viene più mostrato il momento in cui la ragazza prende il rasoio per tagliarsi i polsi e ciò che accade subito dopo. Fonti chiariscono che Netflix si preoccuperò di monitorare e bloccare la diffusione di fonti pirata che contengono la vecchia scena.

Tredici, stagione 2: le altre versioni della storia

La compagnia ha specificato che la decisione di tagliare la scena in questione non ha niente a che fare col contenuto della terza stagione di Tredici, che non conterrà un'altra scena di suicidio. La diffusione delle nuove stagioni, però, attira nuovo pubblico e così Netflix ha deciso di modificare l'episodio più drammatico della prima stagione per dopo dibattiti con esperti del settore. La nuova clip è costruita per avere lo stesso impatto emotivo della morte di Hannah in modo meno sconvolgente.