Tre Sorelle stasera su Canale 5: trama e cast del film di Enrico Vanzina

Stasera su Canale 5 in prima serata va in onda Tre Sorelle, il film di Enrico Vanzina è trasmesso per la prima volta in chiaro

Stasera su Canale 5 va in onda in prima serata Tre Sorelle, la commedia tutta al femminile diretta da Enrico Vanzina. Il film viene trasmesso per la prima volta in chiaro sul digitale terrestre. Trama, cast e trailer.

Trama di Tre Sorelle

Roma, estate 2019: Marina è una donna sposata, vive la classica vita da donna borghese fino a quando non scopre che il marito, primario di ortopedia, la tradisce con il suo assistente. Sconvolta, va da sua sorella Sabrina per farsi consolare ma la trova in lacrime: suo marito l'ha lasciata dopo che ha scoperto che lo tradiva. Decidono di partire insieme per le vacanze estive nella villa di Marina. A loro si uniscono Lorena, giovane massaggiatrice di Marina anche lei alle prese con drammi sentimentali e Caterina, la terza sorella. A interrompere la serenità delle vacanze sarà l'arrivo di Antonio.

Il trailer di Tre Sorelle si può vedere grazie alla clip caricata da Mediaset Infinity. La nostra recensione di Tre sorelle.

Cast