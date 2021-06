Tre Piani di Nanni Moretti: il teaser trailer del film in concorso a Cannes 2021

Il teaser trailer di Tre Piani di Nanni Moretti anticipa quello che sarà il nuovo film presentato in concorso al Festival di Cannes 2021, che si terrà dal 6 al 17 luglio 2021.

Nel programma del Festival di Cannes 2021, presentato oggi, ci sarà anche un po' di Italia: è stato infatti annunciato quest'oggi che la nuova fatica di Nanni Moretti, il film Tre Piani, tratto dall'omonimo romanzo di Eshkol Nevo, parteciperà in concorso alla kermesse francese.

Con un cast che vede, tra gli altri, anche Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Alessandro Sperduti, Elena Lietti, Anna Bonaiuto, Stefano Dionisi, Tommaso Ragno e lo stesso Nanni Moretti, Tre Piani "si inoltra nel cuore delle relazioni umane: dal bisogno di amore al tradimento; dal sospetto alla paura di lasciarsi andare", come recita la sinossi ufficiale del libro edito da Neri Pozza: "In Israele, nei pressi di Tel Aviv, si erge una tranquilla palazzina borghese di tre piani. Il parcheggio è ordinatissimo, le piante perfettamente potate all'ingresso e il citofono appena rinnovato. Dagli appartamenti non provengono musiche ad alto volume, né voci di alterchi. La quiete regna sovrana. Eppure, dietro quelle porte blindate, la vita non è affatto dello stesso tenore".

Distribuito da 01 Distribution, Tre Piani arriverà nei cinema italiani a partire dal 23 settembre.