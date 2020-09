Tre manifesti a Ebbing, Missouri: Frances McDormand aveva dei dubbi sul suo ruolo, ecco perché

Frances McDormand era riluttante al pensiero di interpretare il ruolo di Mildred in Tre manifesti a Ebbing, Missouri ma alla fina fu convinta dal marito, Joel Coen.

Frances McDormand, inizialmente, era riluttante al pensiero di interpretare il ruolo di Mildred in Tre manifesti a Ebbing, Missouri quando le fu offerto, principalmente a causa della sua età. Alla fine suo marito, Joel Coen, nonché regista del film, riuscì a convincerla con una sola e semplice frase.

Tre manifesti a Ebbing, Missouri: Frances MacDormand in una scena del film

La McDormand ha confessato: "Quando mio marito mi ha proposto il ruolo di Mildred io avevo cinquantotto anni. Ero preoccupata che le donne di questi strati socioeconomici non aspettassero fino a trentotto per avere il loro primo figlio. Così abbiamo valutato varie opzioni, abbiamo discusso per un po', poi alla fine mio marito mi ha semplicemente detto: 'Stai zitta e fallo' e io ho acconsentito."

Tre manifesti a Ebbing, Missouri: Frences McDormand e Peter Dinklage in una scena del film di Martin McDonagh

In un'intervista del settembre 2015 Martin McDonagh ha rivelato che il suo prossimo film avrebbe avuto Frances McDormand nel ruolo di Mildred Hayes, una donna che inizia una guerra contro la polizia cittadina dopo che l'omicidio di sua figlia rimane irrisolto.

Su Rotten Tomatoes Tre manifesti a Ebbing, Missouri ha ottenuto il 90% delle recensioni professionali positive, con un voto medio di 8,6 su 10, mentre su Metacritic ottiene un punteggio di 88 su 100. Il critico cinematografico, Peter Debruge, ha posizionato il film al secondo posto dei migliori del 2017.