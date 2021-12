Trappola di cristallo, parla la mamma di Bruce Willis: "Non è un film di Natale"

Ogni Natale, i fan di Trappola di cristallo discutono se il film sia natalizio o meno ma quest'anno interviene una persona speciale: la madre del protagonista Bruce Willis, che espone la sua opinione in merito.

Trappola di cristallo: Bruce Willis è John McClane

Già anni fa Bruce Willis, che in Trappola di cristallo interpreta l'agente di polizia John McClane, aveva detto che secondo lui non si tratta di un film natalizio ma solo di un suo film d'azione. Ora, anche la mamma Marlene ha detto la sua su questo argomento in un'intervista con TMZ dichiarando: "Die Hard NON è un film di Natale".

Secondo lei, è vero che Die Hard è ambientato nel periodo natalizio ma questo non è un elemento essenziale del film, quindi non dovrebbe essere considerato un classico delle vacanze come ad esempio La Vita è Meravigliosa, Il Grinch o Mamma Ho Perso L'aereo.

Trappola di cristallo: Bruce Willis in realtà è più tedesco dei terroristi del film

Nonostante quest'opinione così sicura, non basteranno le parole della mamma di Bruce Willis per fermare un dibattito che va avanti da anni, fin da quando la pellicola arrivò al cinema nel 1988. Sono più di 30 anni che i fan si schierano da una parte e dall'altra, e questo non cambierà mai.