Trap: la selvaggia storia vera che ha ispirato il film di M. Night Shyamalan

Trap, il thriller psicologico di M. Night Shyamalan, segue il serial killer genitore Cooper, alias "Il Macellaio" (Josh Hartnett), che porta la figlia (Ariel Donoghue) a vedere la sua popstar preferita in concerto. Ma poco dopo il suo arrivo, Cooper scopre che l'evento è un'elaborata operazione di spionaggio progettata per mettere finalmente il "Macellaio" dietro le sbarre.

In un'intervista con Empire Magazine, Shyamalan ha descritto il film come se Il silenzio degli innocenti fosse avvenuto a un concerto di Taylor Swift. Con questo titolo, sembra che gli eventi di Trap possano svolgersi solo sul grande schermo. Tuttavia, il film si basa sulla realtà, ispirandosi a una delle operazioni di spionaggio più riuscite degli Stati Uniti: Operazione Flagship.

La storia vera

Nel dicembre 1985, l'U.S. Marshals Service inviò più di 3.000 inviti a latitanti in tutta Washington D.C. con 5.117 mandati di cattura in sospeso tra questi. Inviati sotto la falsa bandiera della Flagship International Sports TV, gli veniva detto che i loro nomi erano stati selezionati da una lista di compensazione e che avevano vinto biglietti gratuiti per vedere i Washington Redskins giocare contro i Cincinnati Bengals il mese successivo.

Trap: Josh Hartnett e Ariel Donoghue in una scena

Arrestare 101 fuggitivi in una volta sola era decisamente troppo pericoloso, quindi all'arrivo i criminali sono stati registrati e trasferiti in una stanza separata in gruppi di circa 15 persone. Lì è stato detto loro che avrebbero ricevuto i biglietti e avrebbero ascoltato alcune parole del maestro di cerimonie della festa, interpretato dal capo delle operazioni di polizia, Louie McKinney.

Una volta seduti, McKinney si è tuffato nella sua presentazione, illustrando gli eventi della giornata e condividendo i dettagli della nuova programmazione sportiva di Flagship. "Avevamo un segnale prestabilito con il Gruppo Operazioni Speciali, che sarebbe dovuto entrare nella stanza quando mi avesse sentito dire 'sorpresa'. Con mia grande sorpresa, non era successo nulla dopo che avevo dato il segnale", ha scritto McKinney nel suo libro di memorie del 2009 "One Marshal's Badge". "Pensando di dover ripetere il segnale a voce più alta, decisi di riprovare. Oggi è davvero il vostro giorno fortunato", gridai al di sopra delle conversazioni.

25 membri del SOG hanno quindi invaso la stanza con le armi spianate. Questo processo è stato ripetuto fino a quando tutti i 101 fuggitivi erano in custodia, per un totale di 144 arresti.