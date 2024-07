Trap: M Night Shyamanal svela la regola fondamentale alla base del film

Questa estate M. Night Shyamalan tornerà con il suo nuovo film, Trap, e nel corso di un suo intervento sui social ha rivelato al pubblico una delle regole fondamentali su cui si poggia la messa in scena della pellicola.

Un uomo intrappolato in una situazione impossibile al concerto di una famosa popstar. Questa è l'idea alla base di Trap, parossistico thriller che Shyamalan ha già definito "Il silenzio degli innocenti al concerto di Taylor Swift". Definizione azzeccatissima a giudicare dai trailer diffusi finora che vedono Josh Hartnett nei panni di un genitore intrappolato insieme alla figlia al concerto di una popolarissima cantante.

Come ogni suo film, anche Trap è stato costruito chirurgicamente dal suo regista, che intervenendo su X (ex-Twitter) ha spiegato una delle idee che contraddistinguono questo suo ultimo lavoro.

Queste le parole di Shyamalan: "Fun fact: una regola cinematografica del film Trap era che il pubblico non avrebbe mai dovuto avvicinarsi al palco più di quanto non lo facessero i personaggi in scena. Se loro si avvicinano, il pubblico si avvicina".

Trap, M. Night Shyamalan definisce il thriller "Il silenzio degli innocenti a un concerto di Taylor Swift"

Tra le sfide più elettrizzanti nel girare Trap, Shyamalan ha anche aggiunto quella di girare un intero concerto pop all'interno della storia: "Non era solo qualcosa che accadeva sullo sfondo. È altrettanto importante, non è un finto concerto. Uno dei motivi per vedere Trap è che al suo interno c'è un vero concerto che non puoi vedere da nessuna parte se non in quel film".

Con Trap, in uscita il 7 agosto 2024 con Warner Bros., Shyamalan prosegue nel suo percorso personale e unico nell'esplorazione del terrore psicologico tra parossismo, tensione e incubi ad occhi aperti. Non vi resta che fiondarvi nelle sale.