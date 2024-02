M. Night Shyamalan, per Josh Hartnett il suo nuovo film Trap è 'bizzarro, oscuro e selvaggio'

Josh Hartnett ha anticipato i primi dettagli della sua prossima fatica, il nuovo film dell'acclamato regista M. Night Shyamalan. Il thriller, attualmente in produzione, sarà presentato in anteprima il 2 agosto 2024 e si intitolerà semplicemente Trap. Sul red carpet dei SAG Awards, Hartnett ha parlato con IndieWire del film anticipando il suo ruolo che è ancora tenuto segreto così come la trama del film.

Senza fornire troppi dettagli, Shyamalan ha dichiarato: "È un esperimento. Ma cerco di far sì che tutti i miei ruoli diventino esperimenti. Se interpreti sempre lo stesso ruolo, diventa noioso per il pubblico. Lavorare con M. Night Shyamalan è stata una delle migliori esperienze della mia carriera. Penso che sia un vero artista nel senso letterale del termine. E penso che le persone saranno davvero sorprese ed entusiaste del film che faremo. È molto bizzarro, molto oscuro e selvaggio".

Trap: tutto quello che sappiamo sul nuovo film di M. Night Shyamalan

Ritorno all'horror

Josh Hartnett non è estraneo al genere thriller e horror avendo recitato in opere come 30 giorni di buio, Black Dahlia e nella serie soprannaturale Penny Dreadful. Di recente l'attore ha recitato nel pluripremiato Oppenheimer di Christopher Nolan ed è attualmente impegnato nelle riprese dell'action thriller Fight or Flight e nel revenge movie The Last Draw of Jack of Hearts.

L'uscita di Trap è prevista per la fine dell'estate. Nel cast, a fianco di Josh Hartnett, anche Hayley Mills, Marnie McPhail e Vanessa Smythe.