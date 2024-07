Trap, M. Night Shyamalan definisce il thriller "Il silenzio degli innocenti a un concerto di Taylor Swift"

M. Night Shyamalan fornisce gustose anticipazioni sul nuovo thriller in arrivo il 7 agosto, che conterrà un vero concerto pop realizzato per l'occasione.

Un uomo intrappolato in una situazione impossibile al concerto di una famosa popstar. Questa è l'idea alla base di Trap, parossistico thriller che M. Night Shyamalan ha definito "Il silenzio degli innocenti al concerto di Taylor Swift". Definizione azzeccatissima a giudicare dai trailer diffusi finora che vedono Josh Hartnett nei panni di un genitore intrappolato insieme alla figlia al concerto di una popolarissima cantante.

Come Shyamalan ha rivelato a Empire, il film è ispirato in parte alla vera "Operation Flagship", trappola organizzata nel 1985 in cui a diversi fuggitivi furono offerti biglietti gratuiti per la NFL con la possibilità di vincere un viaggio al Super Bowl. I fuggiaschi che sono caduti nel tranello hanno scoperto a proprie spese che si trattava di un'operazione sotto copertura. "È stato divertente", ricorda ridendo Shyamalan. "I poliziotti erano cheerleader e mascotte. I fuggitivi stanno ballando quando la polizia è entrata in azione. E sono stati tutti catturati. Era così contorto e divertente. Se a questo aggiungiamo l'incredibile successo della popstar Saleka, ne è venuto fuori un film molto spaventoso e hitchcockiano".

A divertire M. Night Shyamalan è soprattutto l'idea di aver diretto un intero concerto pop: "Non era solo una cosa in sottofondo. È altrettanto importante, non è un concerto finto. Uno dei motivi per vedere Trap è che al suo interno c'è un vero concerto che non puoi vedere da nessuna parte se non in quel film".

Un regista unico

Con Trap, in uscita il 7 agosto con Warner Bros., M. Night Shyamalan prosegue nel suo percorso personale e unico nell'esplorazione del terrore psicologico tra parossismo, tensione e incubi ad occhi aperti. Il regista non è nuova a rischi narrativi e anche stavolta ha osato costruendo un universo angosciante e soffocante pieno di sorprese e colpi di scena.

"Credo nell'originalità dei film" dichiara. "Voglio che l'industria si muova verso una narrazione più originale. Penso che al pubblico piacerebbe davvero. So che i modelli classici danno sicurezza, ma è davvero importante venire al cinema e assistere a qualcosa che non abbiamo mai visto prima. Continuerò a lottare per questo. Se non riuscite a procurarvi un biglietto per l'Eras ​​Tour o per il concerto di Lady Raven, potete sicuramente procurarvi un biglietto per Trap".