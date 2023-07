Transpotting, ecco la scena che Ewan McGregor mostrava ai figli per farli ridere

Nonostante faccia parte del franchise di Star Wars, Ewan McGregor utilizzava la sua presenza in Trainspotting per far ridere i propri figli e nel caso specifico mostrava loro una particolare scena che i fan del film non potranno mai dimenticare.

"Non ero presente quando [mia figlia] Clara ha guardato 'Trainspotting' per la prima volta. Ma ero solito mostrare ai miei figli 'la scena del bagno'. Solo per ridere. È una situazione unica, forse, per un padre, poter mostrare ai propri figli un filmato di lui che va in bagno", ha detto l'attore al Karlovy Vary Film Festival.

"Ricordo invece quando ho mostrato a Clara Moulin Rouge. Credo che avesse 9 anni. L'ho messo su e poi ho sentito dei lamenti e dei pianti. Mi precipitai a chiedere se dovevo spegnerlo e lei disse: 'Noooo'!".

McGregor ha poi parlato della sua collaborazione con Danny Boyle, iniziata con Piccoli Omicidi tra Amici - "È stato il mio primo regista. Mi sentivo il 'suo' attore ed era quello che volevo essere. Sarà sempre molto importante", ha dichiarato - McGregor è arrivato al festival con You Sing Loud, I Sing Louder di Emma Westenberg, un road movie che lo ha visto recitare proprio accanto alla figlia Clara.

"È stata un'esperienza bellissima", ha detto. "Abbiamo avuto l'opportunità di trascorrere quel periodo di tempo davvero insieme, cosa insolita. Il primo giorno siamo arrivati, ci siamo visti al trucco e abbiamo chiacchierato. Da quel momento in poi è stato tutto naturale e... normale. Ci ha permesso di stare insieme".