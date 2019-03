Da Trainspotting a Steve Jobs: Danny Boyle risponde al quiz terribile sui suoi film

Danny Boyle è stato messo alla prova con un quiz dedicato ai suoi film, scoprendo così se il regista ha un'ottima memoria per quanto riguarda i progetti portati nelle sale.

Il divertente realizzato da Empire si apre con una domanda sul monologo presente in Trainspotting, passando poi ai quesiti legati ad alcuni oggetti di scena e all'ultima domanda a cui deve rispondere il protagonista di The Millionaire, legata a I Tre Moschettieri, e alla frase scritta sul muro della chiesa in 28 giorni dopo che ha creato non pochi problemi alla produzione.

Danny Boyle ha quindi ricordato in che città è ambientata l'ultima scena di Sunshine, girata in realtà a Stoccolma, e ha cercato di individuare il film in cui viene pronunciata una frase specifica.

A creare, forse inaspettatamente, qualche problema al filmmaker è un quesito legato a Steve Jobs, il progetto dedicato alla vita del fondatore di Apple, in cui la narrazione è legata a tre importanti presentazioni che, però, non sono rimaste impresse nella mente del regista.

