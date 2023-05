Transporter: Extreme stasera su Italia 1: trama e cast del film con Jason Statham

Stasera 12 maggio su Italia 1, in prima serata, va in onda Transporter: Extreme: cast e trama del film d'azione

Stasera, 12 maggio 2023, in prima serata su Italia 1 sarà trasmesso il film Transporter: Extreme, prodotto da Luc Besson e da lui sceneggiato insieme a Robert Mark Kamen. La regia è affidata a Louis Leterrier. Trama, curiosità, trailer e cast del lungometraggio.

Jason Statham in Transporter: extreme

Transporter: Extreme: Trama

Frank Martin ora è a Miami, incaricato di 'trasportare' tutti i giorni a scuola il piccolo Jack, figlio di un suo caro amico, pezzo grosso della squadra antidroga. Quando il piccolo viene rapito da un malvivente che gli inietta un virus mortale, Frank inizia una lotta contro il tempo per salvare il bambino e sventare un terribile piano messo in atto dal cartello della droga per sterminare chiunque si metta sulla sua strada.

Alessandro Gassman in una scena dell'action Transporter: extreme

Transporter: Extreme: Curiosità

Transporter: extreme è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 25 Novembre 2005 distribuito da 20th Century Fox. Le riprese del film si sono svolte in Francia e negli Stati Uniti.

Il film è il secondo episodio della serie Transporter la popolare saga cinematografica d'azione creata da Luc Besson e Robert Mark Kamen. Il quinto capitolo, The Transporter Legacy è uscito nel settembre 2015.

Kate Nauta e Jason Statham in una scena di Transporter: extreme

Grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity, è possibile trovare il trailer del film, è disponibile anche la nostra recensione di Transporter: Extreme.

Kate Nauta in una scena di Transporter: Extreme

Transporter: Extreme: Interpreti e personaggi