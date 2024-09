Transformers One: nel final trailer Optimus Prime e Megatron abbracciano il loro destino

Il nuovo final trailer di Transformers One mette in luce il rapporto in via di disgregazione tra Optimus Prime e Megatron.

Dopo le prime recensioni stellari, la Paramount Pictures ha diffuso il final trailer del suo film d'animazione prequel, Transformers One, in vista del debutto nelle sale questo fine settimana.

La storia è incentrata sui leggendari nemici Optimus Prime (all'epoca conosciuto come Orion Pax) e Megatron (all'epoca chiamato D-16) prima che diventassero nemici giurati come leader delle rispettive fazioni di Transformer, gli Autobot e i Decepticon.

Chris Hemsworth (Thor) dà la voce a Pax, mentre Brian Tyree Henry (Eternals) interpreta D-16. Il film presenta i due amici di allora come semplici bot operai, incapaci di trasformarsi nelle loro forme di veicoli e armi. Quando riuniscono un gruppo di guerrieri per combattere contro un misterioso cattivo, acquisiscono la capacità di diventare robot travestiti.

Il rapporto con la tradizione

"In un certo senso, ho continuato a pensare a questo film come all'originale Star Wars, solo il primo", ha detto il regista Josh Cooley della sua interpretazione della storia durante un'intervista con io9. "Se sei un superfan, bene, ma puoi anche entrare in questo film completamente a freddo ed essere catapultato nell'universo e capire la storia e tutto il resto. È stato un compito arduo, perché c'è così tanta tradizione e a volte ci siamo andati giù pesanti con la tradizione, altre volte un po' meno. Quindi abbiamo trovato un equilibrio mentre facevamo diverse proiezioni. E poi, abbiamo fatto qualsiasi cosa per costruire bene il rapporto tra Orion e D-16. Questo è sempre stato il mio centro focale. Era come dire: 'Queste sono idee fantastiche, ma supportano davvero la storia che dobbiamo raccontare?'".

In questo nuovo teaser, vediamo Pax e D-16 trasformarsi per combattere, mentre i loro punti di vista opposti su come prevenire la distruzione di Cybertron portano a una frattura insanabile nella loro amicizia. Transformers One ha attualmente un punteggio del 91% su Rotten Tomatoes, basato su 55 recensioni.

Transformers One è la storia inedita delle origini di Optimus Prime e Megatron, meglio conosciuti come nemici giurati, ma un tempo amici legati come fratelli, che hanno cambiato per sempre il destino di Cybertron. Il primo film completamente animato in computer grafica vanta un cast di voci stellare, tra cui Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson, Keegan-Michael Key, Steve Buscemi, Laurence Fishburne e Jon Hamm.