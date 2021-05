Transformers - L'ultimo cavaliere, Anthony Hopkins: "É il più grande film che abbia fatto"

A proposito di Transformers - L'ultimo cavaliere, Anthony Hopkins ha dichiarato: "Sì, penso che sia uno dei più grandi che abbia mai fatto. È veramente un grande, grande film", durante un'intervista del 2017 pubblicata dal quotidiano The Independent.

Transformers: The Last Knight - Decepticon Barricade nel film di Michael Bay

"Oh, questo è un grande, proprio un grande film. È enorme. Abbiamo girato alcune sequenze presso Stonehenge, Blenheim Palace. Abbiamo girato a Downing Street, cosa che non è mai stata fatta prima. E abbiamo girato una scena di inseguimento in macchina con uno stunt subito fuori da Buckingham Palace... Sì, penso che sia uno dei più grandi che abbia mai fatto. È un grande film." Ha spiegato l'attore britannico.

Anthony, sempre durante l'intervista, ha anche spiegato che cosa l'ha spinto a recitare nel film: "Sapevo che sarebbe stato così e per questo ho accettato la parte, in verità che ho acconsentito solo perché il regista era Michael Bay. Ci siamo incontrati in un hotel per colazione, molto tempo fa. E da quel primo incontro ho capito che aveva già tutto il film in testa."

Transformers: The Last Knight, una foto dal set

"Aveva già progettato tutto con la sua squadra. Voglio dire, sapeva già tutto a proposito della computer grafica, aveva intenzione di concentrarsi per ore unicamente sul riflesso della luce sull'acciaio dei Transformers al fine di farli sembrare reali. Ho pensato che sarebbe stato interessante." Ha concluso Hopkins.

Transformers - L'ultimo cavaliere: Mark Wahlberg in una scena del film

Su Rotten Tomatoes il film ha una valutazione di approvazione del 15% sulla base di 250 recensioni, con una valutazione media di 3,19 / 10. Il consenso critico del sito recita: "Per quanto il film sia dotato di effetti speciali all'avanguardia, Transformers - L'ultimo cavaliere è praticamente quello che ti aspetteresti dalla quinta puntata del franchise di Transformers."