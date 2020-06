Transformers - La vendetta del caduto: Megan Fox doveva "recitare" con il lato B

In un'intervista rilasciata durante il tour promozionale di Transformers - La vendetta del caduto, Megan Fox ha rivelato un dettaglio a proposito delle particolari inquadrature adottate dal regista Michael Bay al fine di catturare al meglio la performance dell'attrice: da suo volto fino ad arrivare al suo lato B.

Il regista ha usato più telecamere in alcune scene per filmare la Fox davanti e dietro, l'attrice ha dichiarato: "Ero chinata in avanti, appoggiata sulla moto e avevo indosso un paio di strettissimi pantaloncini corti. Pensavo di recitare con la telecamera sul mio viso, ma in realtà Michael aveva preparato moltissime telecamere che mi giravano intorno sfrecciandomi accanto e passandomi dietro. Il mio dialogo di quella scena non è stato neanche ripreso!"

L'attrice paragonò il regista ad Hitler in un'intervista ma dopo alcuni anni confessò di essersi sentita in imbarazzo a causa di questo suo aspro commento: "Ero giovane, stavano accadendo molte cose ed ero arrabbiata, pensavo di avere ragione a parlare in quel modo pubblicamente. Crescendo però ho capito che, a prescindere da qualunque fosse il mio problema, non avrei dovuto parlare di lui in quel modo pubblicamente."

Transformers - La vendetta del caduto è uscito nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti il 24 giugno 2009 e in quelle italiane il 26 giugno 2009, ricevendo critiche negative da parte di pubblico e critica. Nonostante questo la pellicola è stata un grande successo finanziario, guadagnando $402.1 milioni negli Stati Uniti e $836.3 milioni internazionalmente, divenendo il secondo film più redditizio in Nord America e il quarantaquattresimo maggiore incasso nella storia del cinema.