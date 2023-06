Transformers 4: L'era dell'estinzione su Canale 20 Mediaset, cast e trama del film di Michael Bay

Stasera su Canale 20 Mediaset va in onda Transformers 4: L'era dell'estinzione, cast, recensione e trama del film di Michael Bay.

Transformers 4: L'era dell'estinzione sarà trasmesso stasera, 13 giugno, su Canale 20 Mediaset in prima serata, con inizio alle 21:05. La pellicola, di produzione statunitense, è stata diretta da Michael Bay. Ehren Krugerha firmato la sceneggiatura. La colonna sonora è stata composta da Steve Jablonsky. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Transformers: Age of Extinction: un primo piano di Jack Reynor

Transformers 4: L'era dell'estinzione: Trama

Una battaglia epica ha lasciato una grande città devastata, anche se il pianeta Terra è salvo. Quando l'intera umanità si è ricomposta, appare un gruppo di uomini oscuro che tenta di controllare la direzione della storia, mentre una nuova minaccia, antica e potente, prende di mira la Terra.

Con l'aiuto di nuovi esseri umani, Optimus Prime (doppiato da Peter Cullen) e gli Autobot si preparano ad affrontare una sfida ancora più terribile. In un'avventura incredibile, sono coinvolti nella guerra tra il bene e il male, che culmina in una battaglia dalla portata globale.

Transformers: Age of Extinction: Nicola Peltz in una scena del film

Transformers 4: L'era dell'estinzione: Curiosità

Transformers 4: L'era dell'estinzione è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 16 Luglio 2014 grazie a Universal Pictures. Le riprese del film si sono svolte in Cina e negli Stati Uniti.

Il film è il quarto capitolo della serie cinematografica dei Transformers dopo Transformers, Transformers - La vendetta del caduto e Transformers 3,

Il lungometraggio presenta un'intera nuova generazione di Transformers, inclusi nuovi personaggi Autobot e Decepticon.

Parte della pellicola è stata girata in Cina e il governo cinese ha fornito sostegno finanziario e logistico per la produzione. Questo ha contribuito a rendere il film particolarmente popolare in Cina, tanto da diventare uno dei film di maggior successo di sempre nel paese.

Transformers: Age of Extinction: Mark Wahlberg, Nicola Peltz e Jack Reynor in una scena

Transformers 4: L'era dell'estinzione: Trailer e recensione

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity, qui invece trovate la nostra recensione di Transformers 4: L'era dell'estinzione

Transformers: Age of Extinction: Mark Wahlberg e Nicola Peltz corrono via da un pericolo imminente

Transformers 4: L'era dell'estinzione: Interpreti e personaggi