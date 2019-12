Train to Busan 2: il film arriverà nei cinema coreani ad agosto

Train to Busan 2, il sequel del fortunato film horror, è in arrivo nel 2020: le riprese del secondo capitolo del campione d'incassi coreano sembra infatti si siano già concluse e il progetto dovrebbe essere pronto in vista di una distribuzione nelle sale in estate.

Il secondo capitolo della storia si intitolerà Peninsula e sarà nuovamente diretto da Yeon Sang-ho. Al centro della storia ci sarà nuovamente quanto accade dopo la diffusione del terribile virus zombie al centro di Train to Busan, ma in questo caso gli eventi saranno ambientati nell'intera penisola coreana.

Il lungometraggio dovrebbe debuttare in patria il 12 agosto 2020, mentre non sono ancora stati condivisi i dettagli relativi a una distribuzione internazionale.

Train to Busan raccontava la storia di un uomo d'affari dipendente dal lavoro che accompagnava la figlia in un viaggio con destinazione Busan per incontrare la madre, senza poter prevedere che proprio in occasione della partenza del treno intorno a loro sarebbe scoppiato il caos causato dalla diffusione di un virus che trasforma le persone in zombie.