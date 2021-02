Il trailer del nuovo film animato Disney Pixar in uscita domani

La Disney ha appena svelato la data di uscita del nuovo trailer di Luca, il film animato Pixar ambientato in Liguria diretto da Enrico Casarosa.

Luca, la nuova pellicola ambientata in Italia prodotto da Disney, in collaborazione con Pixar, è in arrivo: uscirà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il prossimo 18 giugno. Domani, mercoledì 25 febbraio, arriverà il primo trailer ufficiale del film, secondo un tweet pubblicato sul profilo ufficiale Twitter della Disney.

Luca: una nuova immagine del film

Nella locandina postata su Twitter possiamo vedere il nuovo amico di Luca, il protagonista; il tweet della Disney recita: "L'ultima avventura di Disney e Pixar uscirà quest'estate. Incontra Luca domani nel nuovissimo trailer."

Luca racconta la storia di un ragazzino e del suo amico, i quali sembrano persone assolutamente normali quando sono fuori dall'acqua, ma in realtà sono due misteriose creature marine. Le loro vite iniziano a cambiare quando, in superficie, fanno amicizia con una ragazza. Secondo il regista Enrico Casarosa, Luca fonderà elementi della sua vita a Genova con La Sirenetta e le opere del leggendario regista Hayao Miyazaki.

"Sono nato a Genova e le mie estati sono state trascorse sulle spiagge", ha detto Casarosa a Empire all'inizio di quest'anno. "Ho conosciuto il mio migliore amico quando avevo 11 anni. Ero molto timido e ho trovato questo piantagrane di un bambino che aveva una vita completamente diversa. Volevo fare un film su quel tipo di amicizie che ti aiutano a crescere".

"Questa è una storia profondamente personale per me, non solo perché è ambientata nella Riviera italiana dove sono cresciuto, ma perché al centro di questo film c'è una celebrazione dell'amicizia. Le amicizie dell'infanzia spesso determinano il corso di chi vogliamo diventare e il fulcro della storia del film sono proprio questi legami", dichiarò Casarosa quando fu annunciata l'uscita del film lo scorso anno. "Quindi, oltre alla bellezza e al fascino del mare italiano, il nostro film presenterà un'indimenticabile avventura estiva che cambierà radicalmente Luca".