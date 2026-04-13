Il trailer della nuova serie prodotta dai fratelli Duffer anticipa misteri e creature sovrannaturali

Netflix ha condiviso online il primo trailer della serie The Boroughs - Ribelli senza tempo, il nuovo progetto prodotto da Matt e Ross Duffer, i creatori di Stranger Things.

Lo show con star Alfred Molina debutterà sulla piattaforma di streaming il 21 maggio.

Cosa racconterà The Boroughs

La storia della nuova serie è ambientata in una comunità di pensionati apparentemente idilliaca, dove alcuni improbabili eroi dovranno unire le forze per impedire a una minaccia ultraterrena di rubare loro l'unica cosa che non hanno: il tempo.

Al centro della trama della serie The Boroughs - Ribelli senza tempo c'è Sam (Alfred Molina), da poco rimasto vedovo, che si trasferisce in una comunità per pensionati. L'uomo scopre però che c'è qualcosa di strano, e sovrannaturale, e decide di collaborare con altri anziani residenti pur di riuscire a fermare la terribile minaccia.

Tra gli interpreti ci sono poi Geena Davis nella parte di Renee, Alfre Woodard che è Judy, Denis O'Hare nei panni di Wally, Clarke Peters che sarà Art, Bill Pullman nei panni di Jack, Jena Malone che interpreta Claire, Carlos Miranda nei panni di Paz, Seth Numrich che sarà Blaine, e Alice Kremelberg nel ruolo di Anneliese.

Il cast è composto da Rafael Casal, Ed Begley Jr, Jane Kaczmarek, Eric Edelstein, Dee Wallace, Mousa Hussein Kraish, Karan Soni, e Beth Bailey.

Ecco il trailer:

Il coinvolgimento dei Duffer

La serie è stata ideata da Jeffrey Addiss e Will Matthews. I fratelli Duffer, quando è stato annunciato il progetto, avevano dichiarato: "Siamo stati fan delle opere scritte da Jeff e Will da tempo e quando ci hanno presentato la loro idea per The Boroughs abbiamo immediatamente saputo che avevano qualcosa di speciale in mano. Anche se gli eroi di The Boroughs hanno un po' più di anni rispetto ai ragazzini di Stranger Things, sono un altrettanto adorabile gruppo di emarginati, e non vediamo l'ora che vi uniate a loro in un'avventura che a tratti sembra paurosa, divertente e profondamente emozionante".