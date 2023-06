Trafficanti, stasera su Canale 20 Mediaset: trama e cast del film con Jonah Hill

Il film Trafficanti sarà trasmesso stasera, 3 giugno, su Canale 20 Mediaset in prima serata, con inizio alle 21:05. La pellicola, di produzione statunitense, è diretta da Todd Phillips. La sceneggiatura è stata scritta da Stephen Chin e lo stesso Todd Phillips, mentre Cliff Martinez ha curato la colonna sonora. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Trafficanti: Miles Teller e Jonah Hill in un momento del film

Trafficanti: Trama

Un giovane di Miami in guai finanziari si mette in affari con un suo vecchio compagno del liceo nella sua societa' di vendita di armi, la AEY Inc.. Inizialmente gli affari procedono a gonfie vele, ma i guai non tardano ad arrivare.

Arms and the Dudes: Jonah Hill e Miles Teller all'aeroporto la tramonto

Trafficanti: Curiosità e storia vera

Trafficanti è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane il 15 settembre 2016 grazie a Warner Bros. Pictures

La pellicola è ispirata a fatti realmente accaduti, la sceneggiatura del film si basa su un articolo scritto da Guy Lawson per Rolling Stone e successivamente pubblicato in un libro intitolato "Arms and the Dudes".

In una delle prime scene del film, compare in un cameo come cantante nella casa di riposo il vero David Packouz.

Critica: Trafficanti è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 61% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 57 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 7.1 su 10

Arms and the Dudes: Jonah Hill e Miles Teller scatenati in auto

Trafficanti: Trailer e recensione

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity, qui invece trovate la nostra recensione di Trafficanti

Arms and the Dudes: Jonah Hill e Miles Teller al poligono

Trafficanti: Interpreti e personaggi