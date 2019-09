Toy Story 4: il video del finale alternativo mostra un altro destino per i protagonisti

Toy Story 4 avrebbe potuto concludersi in modo diverso: una clip del finale alternativo condivisa online svela infatti un destino inaspettato per Woody.

Il video e la notizia contengono, ovviamente, spoiler sul film animato della Pixar: non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni.

L'avventura raccontata in Toy Story 4 - che è ritornato nei cinema da oggi fino al 26 settembre - terminava con Woody che prendeva la sconvolgente decisione di abbandonare i suoi amici di sempre e rimanere con Bo Peep.

Nel finale alternativo condiviso da Entertainment Weekly si vede invece un cambiamento radicale nella bambola che vuole invece ritornare a essere il giocattolo preferito di una bambina, a quanto pare di Harmony.

La scelta di Bo sembra poco coerente con quanto mostrato durante il film in cui ribadisce più volte di non aver bisogno di un bambino.

Nel video condiviso online il regista Josh Cooley spiega però le idee alla base del potenziale epilogo e il motivo per cui è stato deciso di non sviluppare ulteriormente l'idea dopo la realizzazione degli storyboard.

La sinossi di Toy Story 4 - di cui potete leggere la nostra recensione - è la seguente: Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Quando Forky, il nuovo progetto scolastico di Bonnie trasformato in un giocattolo, si autodefinisce "spazzatura" e non giocattolo, Woody decide di mostrargli gli aspetti positivi di questa nuova vita. Ma quando Bonnie porta con sé tutta la banda di giocattoli in un viaggio con la sua famiglia, Woody fa un'inaspettata deviazione, che lo porta a ritrovare la sua amica scomparsa da tempo, Bo Peep. Dopo aver trascorso anni per conto proprio, lo spirito avventuroso di Bo e la vita "on the road" hanno rovinato la sua porcellana. Woody e Bo scopriranno che le loro rispettive vite come giocattoli sono ormai agli antipodi, ma presto si renderanno conto che questo è l'ultimo dei loro problemi.