Tour de France: sulla scia dei campioni, su Netflix in streaming da oggi

Tour de France: sulla scia dei campioni, la nuova docuserie di Netflix a tema ciclismo, sbarca in streaming a partire da oggi 8 giugno 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Tour de France: sulla scia dei campioni segue da vicino tutti i partecipanti del Tour, dai corridori ai team manager, per capire come funziona veramente la gara diventata un vero simbolo internazionale e trasmessa in 190 territori. Saranno rivelati i retroscena di sette iconiche squadre dalla fase preparativa fino al traguardo a Parigi: AG2R Citroën, Alpecin-Fenix, EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ, Ineos Grenadiers, BORA-hansgrohe, Jumbo-Visma e Quick-Step Alpha Vinyl.

Tra tutti i team che hanno partecipato alla competizione, gli otto direttamente coinvolti nelle riprese hanno vinto ben 11 dei 21 tracciati del Tour dello scorso anno. Gli spettatori potranno vedere da vicino - e da dietro le quinte - le vittorie sprint di Jasper Philipsen, la rischiosa discesa del Colle del Galibier di Tom Pidcock, il triplo trionfo di Wout van Aert e il clamoroso duello Vingegaard Pogačar sugli alti monti.