Totally Under Control: il documentario di Alex Gibney sulla gestione del COVID-19 di Trump gratis in rete

Gli errori del Presidente Trump nella gestione dell'emergenza sanitaria svelati in un documentario di Alex Gibney, Totally Under Control, disponibile in rete gratis fino al 3 novembre.

Totally Under Control, documentario in cui Alex Gibney affronta la questione spinosa della gestione del COVID-19 da parte del Presidente Trump, sarà disponibile in rete gratuitamente fino al 3 novembre, giorno delle elezioni presidenziali americane.

Totally Under Control esamina come gli Stati Uniti abbiano avuto oltre 200.000 morti a causa della pandemia puntando il dito contro le responsabilità dell'Amministrazione Trump.

"Questo vi fornirà un resoconto fattuale di come il governo federale abbia gestito la pandemia. Votate di conseguenza" ha dichiarato Alex Gibney in un comunicato a corredo dell'uscita di Totally Under Control, disponibile sul sito web Neon fino all'Election Day il 3 novembre.

Oltre a ciò, Judd Apatow e i cineasti che hanno collaborato a Totally Under Control terranno un watch party su Twitter oggi venerdì 30 ottobre a mezzanotte ora italiana.