Total Recall, su Prime Video in streaming da oggi

Su Amazon Prime Video a partire da oggi 1 luglio 2021 arriva in streaming il film Total Recall: disponibile per tutti gli abbonati il remake del classico Atto di Forza con Arnold Schwarzenegger!

Total Recall vede come protagonista al posto del muscoloso Arnold Schwarzenegger l'asciutto Colin Farrell, ma per il resto i punti salienti della pellicola ispirata al racconto di Philip K. Dick Ricordiamo per voi sono presenti. Tra gli altri interpreti del film troviamo un inedito John Cho in versione bionda e le bellezze guerriere Jessica Biel e Kate Beckinsale. Dirige Len Wiseman.

Benvenuti da Rekall, la compagnia che può trasformare i vostri sogni in veri e propri ricordi. Per Douglas Quaid (Colin Farrell), operaio edile, sposato e innamorato della bellissima moglie (Kate Beckinsale), il viaggio virtuale è la vacanza perfetta per staccare dalla una vita frustrante; i ricordi di una vita da agente segreto potrebbero essere proprio quello che fa per lui. Durante la procedura però, qualcosa va storto e Quaid diventa un ricercato. In fuga dalla polizia, finita nelle mani del leader del mondo libero Chancellor Cohaagen (Bryan Cranston), Quaid conosce una ribelle (Jessica Biel) e si unisce a lei con lo scopo di trovare il capo della resistenza sotterranea e fermare Cohaagen. La linea tra fantasia e realtà si assottiglia e il destino del mondo oscilla nel momento in cui Quaid scopre la sua vera identità, il suo vero amore, e il suo destino.

